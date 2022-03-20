RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про заяви Путіна щодо "неонацистів": На що він здатний заради своїх амбіцій?

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо слів голови Кремля Володимира Путіна про "неонацистів" в нашій країні. Вважає, що він може бути здатним на ще більш жахливі речі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Зеленського, він не сприймає серйозно заяви Путіна щодо "неонацистів" в Україні та вважає їх смішними. На думку президента, голова Кремля перебуває у своєму інформаційному міхурі, у зв’язку з чим він стурбований, тим, на що здатний Путін заради своїх амбіцій.

"Я нічого не боюся, крім людей, але річ у тому, що якщо він серйозно ставиться до цієї заяви, то він може бути здатний на дуже жахливі кроки, тому що це означатиме, що для нього це не гра. Якщо він дійсно вірить, якщо це не гра, тоді ми продовжуватимемо боротися проти цього, якщо це гра, але якщо це не гра, якщо він серйозно налаштований, якщо він думає, що це його місія - завоювати нашу територію, і якщо він бачить ознаки неонацистів. у нашій країні, тоді виникає багато питань про те, що ще він здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї місії",- заявив президент.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВолодимир ПутінВолодимир ЗеленськийРосійська Федерація