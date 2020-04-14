Зеленський відзначив зменшення випадків COVID-19 серед українців

Президент Володимр Зеленський заявив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні певною мірою стабілізується. Про це він сказав під час відеозвернення, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, ситуація стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.

"Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які постійно дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що розслаблятися ще зарано і дуже небезпечно.

"Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме двадцяті числа квітня. Саме тому важливо на Великдень кожному українцю залишатись вдома", - заявив президент.

Нагадаємо, за добу в Україні було зафіксовано 270 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 3372 громадян.

Всього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік та 47 жінок. Також повідомлялося про зараження майже 600 медиків.