Зеленський відзначив зменшення випадків COVID-19 серед українців

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що різкого стрибка захворюваності в останні дні не сталося завдяки свідомості громадян

Президент Володимр Зеленський заявив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні певною мірою стабілізується. Про це він сказав під час відеозвернення, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, ситуація стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.

"Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які постійно дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що розслаблятися ще зарано і дуже небезпечно.

"Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме двадцяті числа квітня. Саме тому важливо на Великдень кожному українцю залишатись вдома", - заявив президент.

Я розпочну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається. Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду. Тепер щодо боротьби з коронавірусом. Цими днями ми чекаємо на прибуття 3 літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття 8 літаків із цінними вантажами. Робота не зупиняється. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, з якими ми спільно протидіємо хворобі. Особливу подяку висловлюю парламенту за ухвалення змін до державного бюджету. Незважаючи на спротив багатьох політичних партій, назви яких чудово відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям та тим, хто втратив роботу. Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Тому вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома. Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції. І робити це заради власної безпеки – це зрілість і мудрість нації. І традиційна порада, чим зайнятися на карантині. Ось за цими посиланнями ви знайдете велику добірку електронних книжок з бібліотек України. За різними жанрами та на будь-який смак. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого https://elib.nlu.org.ua/ Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва http://lukl.kiev.ua/ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/ Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за добу в Україні було зафіксовано 270 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 3372 громадян.

Всього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік та 47 жінок. Також повідомлялося про зараження майже 600 медиків.