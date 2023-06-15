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Зеленский пригласил Белиз присоединиться к спецтрибуналу и формуле мира

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры премьер-министром Белиза. Они обсудили украинскую формулу мира и создание спецтрибунала для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Президент сообщил, что во время переговоров он поблагодарил премьер-министра и белизский народ за последовательную поддержку Украины в ООН, Карибском содружестве, на Крымской платформе и других международных площадках.
Зеленский также рассказал, что пригласил Белиз принять участие в реализации украинской формулы мира и в организации Глобального саммита мира.

"Нам важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, поэтому пригласил Белиз присоединиться к коалиции по созданию трибунала. Обсудили возможность проведения саммита Украина - Латинская Америка", - заявил глава государства.

Справка

Белиз - это страна, расположенная в Центральной Америке между Мексикой и Гватемалой на полуострове Юкатан.

Фото: расположение Белиза на карте (google.com.ua/maps)

Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

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Владимир Зеленский