Зеленский о гибели французских волонтеров: Террор России не знает национальности жертв

"Российский террор не знает ни границ, ни национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Выражаю соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим от этого ужасного нападения", - написал президент.

Смерть граждан Франции в Бериславе

Во время недавней атаки беспилотниками по Бериславу погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страна-террорист должна ответить за свои преступления.