Зеленский о гибели французских волонтеров: Террор России не знает национальности жертв

1 февраля россияне атаковали беспилотниками Берислав Херсонской области в результате чего погибли двое граждан Франции. Террор России не знает национальности жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
"Российский террор не знает ни границ, ни национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Выражаю соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим от этого ужасного нападения", - написал президент.
Во время недавней атаки беспилотниками по Бериславу погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страна-террорист должна ответить за свои преступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.