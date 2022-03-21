Зеленський висловився про мітинги проти окупантів у Херсоні: Це Україна, якою ми пишаємося

"Херсонська область сьогодні (у неділю, 20 березня, - Ред.) знову боролася. Я їм вдячний. На вулицях, як завжди, за нас усіх, за українців. З національними прапорами, і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів і пострілів, військових машин", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей подвиг херсонців надихає всіх нас.

"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і весь наш народ", - заявив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням вночі 21 березня