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Зеленський висловився про мітинги проти окупантів у Херсоні: Це Україна, якою ми пишаємося

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський висловився про масові проукраїнські мітинги в тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні та інших населених пунктах області. Багатотисячні акції пройшли й цієї неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"Херсонська область сьогодні (у неділю, 20 березня, - Ред.) знову боролася. Я їм вдячний. На вулицях, як завжди, за нас усіх, за українців. З національними прапорами, і з нашою українською хоробрістю, без зброї - проти окупантів і пострілів, військових машин", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей подвиг херсонців надихає всіх нас.

"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і весь наш народ", - заявив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням вночі 21 березня

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні місцеві жителі регулярно виходять на мітинги проти російських загарбників.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України