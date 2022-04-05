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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю литовського режисера в Маріуполі

Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Литви і всьому литовському народу у зв'язку з жорстоким вбивством російськими окупантами в Маріуполі всесвітньо відомого документаліста Мантаса Кведаравічюса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"У 2016 році він зняв фільм про наш мирний Маріуполь, який незадовго до того опинився на передовій війні на Донбасі. А тепер саме там було вилучено його життя", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що в обложеному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст. Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі.

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ЛитваВолодимир Зеленський