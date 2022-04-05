ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю литовського режисера в Маріуполі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 квітня 2022 01:29
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю литовського режисера в Маріуполі
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Литви і всьому литовському народу у зв'язку з жорстоким вбивством російськими окупантами в Маріуполі всесвітньо відомого документаліста Мантаса Кведаравічюса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"У 2016 році він зняв фільм про наш мирний Маріуполь, який незадовго до того опинився на передовій війні на Донбасі. А тепер саме там було вилучено його життя", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що в обложеному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст. Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Володимир Зеленський
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні