Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю литовського режисера в Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Литви і всьому литовському народу у зв'язку з жорстоким вбивством російськими окупантами в Маріуполі всесвітньо відомого документаліста Мантаса Кведаравічюса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.
"У 2016 році він зняв фільм про наш мирний Маріуполь, який незадовго до того опинився на передовій війні на Донбасі. А тепер саме там було вилучено його життя", - підкреслив президент України.
Нагадаємо, що в обложеному Маріуполі загинув литовський режисер-документаліст. Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі.
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