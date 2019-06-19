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Зеленський висловив співчуття через загибель Тимчука

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 15:20
Зеленський висловив співчуття через загибель Тимчука
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав його смерть "великою втратою для країни"

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народного депутата Дмитра Тимчука через його загибель. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

В АП нагадали, що Тимчук від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву".

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни", - йдеться у повідомленні.

Також у Twitter висловив співчуття спікер Верховної Ради Андрій Парубій. 

"Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава!", - написав він.

Зеленський висловив співчуття через загибель ТимчукаЗазначимо, що сьогодні вдень стало відомо про загибель нардепа Тимчука. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Тимчука. Попередньо встановлено, що у загиблого вогнепальне поранення голови.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти - експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру", - повідомив він.

Зазначимо, що нардепа з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова.

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