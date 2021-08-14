Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні повені в Туреччині
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. В країні вирує негода, яка забрала життя десятків людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
Президент відзначив, що співчуває дружньому турецькому народу через стихію, яка спричинила людські жертви та руйнування.
"Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у зв'язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський.
Нагадаємо, число жертв повеней і селевих потоків в причорноморському регіоні Туреччини знову зросло і досягло 40 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині сталися повені внаслідок проливних дощів.