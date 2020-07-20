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Зеленський про другу хвилю коронавірусу: сподіваємося вона нас омине

Понеділок 20 липня 2020 12:52
Зеленський про другу хвилю коронавірусу: сподіваємося вона нас омине
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Від початку епідемії Україна зробила ​​877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні кількісний поріг тих, хто одужав від коронавірусу, перевищив 50 відсотків. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції", - заявив президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з початку пандемії Україна зробила 877 тисяч тестів на коронавірус.

Він зазначив, що показник летальності через коронавірусну інфекцію становить 2,5%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень. Крім того, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад.

Нагадаємо, станом на 20 липня в Україні виявили 651 новий випадок коронавірусу, що на 80 випадків менше від вчора.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в Україні до послаблення карантину не готовий Київ та ще 8 областей.

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