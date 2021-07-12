Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: говорили про НАТО, Донбас і COVID-19

Співрозмовники приділили увагу ситуації з безпекою на Донбасі. Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Також Зеленський і Штайнмаєр говорили про прагнення України стати членом ЄС і НАТО і про шлях реалізації цієї мети.

Крім того, лідери двох країн обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Зеленський також розповів Федеральному президенту Німеччини про Антиолігархічний законопроект. Український президент зазначив, що реалізація положень цього акту разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить поділ великого бізнесу і політики в Україні.

Штайнмаєр підкреслив, що закон про олігархів повинен забезпечити більше прозорості і поліпшить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Серед іншого, Зеленський розповів про поточну ситуацію з пандемією COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку ЄС, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.