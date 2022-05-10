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Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

"Підтримка з боку ваших країн важлива й цінна для нас. Дякую, що сьогодні ви поруч і солідарні з українським народом", - йдеться в повідомленні президента.

Нагадаємо, у вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з робочим візитом. Вона вже встигла відвідати Бучу.

Також ми повідомляли, що сьогодні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра прибув в Україну з робочим візитом. В ході нього він відвідав Ірпінь.

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Володимир Зеленський