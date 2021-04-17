Зеленський зустрівся з Макроном, а в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer: новини за 16 квітня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, Київ готує додатковікарантинні заходи на Великдень. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 16 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський розповів про переговори з Макроном та Меркель: основні заяви

Президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 16 квітня, здійснив робочий візит у Париж. Там у нього відбулися переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer

В Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив в Україну перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.

Препарат з торговою назвою Comirnaty буде використовуватись для вакцинації літніх українців. РБК-Україна зібрало головні заяви з брифінгу головного санітарного лікаря Віктора Ляшко в ефірі "Україна 24".

Аваков закликав ветеранів добробатів бути готовими на випадок вторгнення РФ

У разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик адресований і бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали у складі добровольчих батальйонів. Про це у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією. Скажений собака знову біля наших воріт. Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися", - зазначив міністр.

Київ готує додаткові карантинні заходи на Великдень

Карантин у Києві можуть посилити на Великдень і травневі свята. Місто вже готує додаткові заходи, щоб попередити інфекційний вибух. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи і норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов'язково оприлюднимо", - заявив Кличко.

Данілов назвав катастрофу МАУ навмисною атакою Ірану

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що катастрофа літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") була навмисною атакою Ірану. Ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Ірану і США. Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail.

На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військової ескалації з США. Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Навального

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалило проведення в Страсбурзі (Франція) термінових дебатів 22 квітня. На них буде затверджена резолюція щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан. Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що нині світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності. Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 квітня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Українське кіно на "Оскарі": чому наші фільми ніколи не номінуються і чи є шанс у майбутньому?

У ніч на 26 квітня стануть відомі переможці премії "Оскар". На жаль, цього річ найпрестижнішу кінонагороду знову не отримають представники України...

Чому українські фільми досі не номінувалися на "Оскар" і чи зміниться ця ситуація коли-небудь - розповів у інтерв'ю РБК-Україна арт-директор Української кіноакадемії і голова Українського Оскарівського Комітету Алік Шпилюк.

Циклон несе мокрий сніг і похолодання: "сумний" прогноз на вихідні (карта)

В найближчі вихідні - 17 і 18 квітня - погода в Україні не радуватиме сильним теплом. Тому походи на шашлики і пікніки доведеться відкласти у багатьох регіонах країни.

Детальний прогноз погоди на суботу і неділю дала синоптик Наталія Діденко у своєму Facebook.