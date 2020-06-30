Зеленський про спалах COVID-19 в Україні: медицина має бути готовою до всього

У Закарпатській області понад 70% ліжок медичних закладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі і уряд вже зайнявся цим питанням.

Про це заявив голова держави Володимир Зеленський на нараді, передає прес-служба Офісу президента.

Наразі наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів штучної вентиляції легень використовується небагато, вони є в достатній кількості.

Також на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За добу заразились ще 143 людини і троє людей померли.

Нагадаємо, станом на 13 червня до послаблення карантину в Україні не готові Київ і 13 областей.

Відзначимо, в Україні зафіксували ще 706 заражених коронавірусом, найбільше нових випадків виявили у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.