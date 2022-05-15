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Зеленський незабаром звернеться до студентів провідних вишів України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський готується звернутися до українських студентів наших провідних вишів. Планує відповісти на усі питання, які сьогодні є у нашому суспільстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних вишів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на важливі й деякі складні питання вже є у нашому суспільстві, вже видно й очікую глибоких запитань від них", - заявив президент.

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Володимир ЗеленськийУкраїна