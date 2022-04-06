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Зеленський про війну РФ проти України: масовий злочин, за ним стоять накази багатьох людей

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі хто розробляв так звану "спецоперацію" проти України і виконував накази є військовими злочинцями. Він додав, що до відповідальності не можна притягнути тільки одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk

"Я вважаю, що російська армія, російське політичне керівництво, всі, хто розробляв цю "операцію", надавали і виконували накази, є військовими злочинцями", - сказав Зеленський.

За його словами, за ці злочини не можна буде покарати одну людину. Глава держави додав, що міжнародне співтовариство і Росія повинні знати, війна проти України - це масовий злочин, за яким стоять накази багатьох людей, багатьох структур.

"Виправдань цьому немає", - відповів Зеленський на питання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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