Зеленський про війну РФ проти України: масовий злочин, за ним стоять накази багатьох людей

"Я вважаю, що російська армія, російське політичне керівництво, всі, хто розробляв цю "операцію", надавали і виконували накази, є військовими злочинцями", - сказав Зеленський.

За його словами, за ці злочини не можна буде покарати одну людину. Глава держави додав, що міжнародне співтовариство і Росія повинні знати, війна проти України - це масовий злочин, за яким стоять накази багатьох людей, багатьох структур.

"Виправдань цьому немає", - відповів Зеленський на питання, чи вважає він Путіна військовим злочинцем.