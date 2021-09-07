RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії COVID-19

Автор: Сергій Пишкін

Володимир Зеленський підписав указ щодо введення змін до складу Координаційної ради з протидії COVID-19. Зі складу було виведено чотирьох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.

Відповідно до указу президента України

До складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 були введені:

  • міністр інфраструктури України - Кубраков Олександр Миколайович;
  • заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України - Кузін Ігор Володимирович;
  • міністр внутрішніх справ України - Монастирський Денис Анатолійович.

Затверджено у персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:

  • головнокомандувача Збройних Сил України - Залужного Валерія Федоровича;
  • міністра охорони здоров'я України - Ляшка Віктора Кириловича.

Виведено з персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:

  • колишнього міністра МВС - Авакова Арсена Борисовича;
  • колишнього міністр охорони здоров'я України - Ємеця Іллю Миколайовича;
  • колишнього міністра інфраструктури - Криклія Владислава Артуровича;
  • колишнього головнокомандувача Збройними силами України - Хомчака Руслана Борисович.
Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаКоронавірус