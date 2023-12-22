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Зеленский отреагировал на уничтожение трех Су-34: будет ответ каждому российскому убийце

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Уничтожение трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 украинской ПВО является напоминанием российским летчикам, что наша страна ответит каждому убийце-оккупанту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые уничтожили сразу три российских самолета Су-34 в Херсонской области. 

По словам Зеленского, это был результат работы Одесской зенитной ракетной бригады. 

"Спасибо вам, парни! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце: ни один из них не останется безнаказанным", - подчеркнул президент. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 22 декабря, украинские защитники смогли уничтожить на юге страны сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34

После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. При помощи таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что украинская ПВО долго "охотилась" за этими Су-34

 

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