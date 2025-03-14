Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Ганула

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел, главе СБУ и исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты убийства активиста Демьяна Ганула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", - написал Зеленский.
По его словам, десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения.
"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - добавил президент.
Напомним, сегодня днем, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. Сначала полиция не называла имени погибшего, однако источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об активисте Демьяне Ганула.
Как рассказали правоохранители, мужчину застрелили в Приморском районе города. Сообщение полиции о нападении поступило в 10:30. Убийца скрылся с места преступления.
Министр внутренних дел Игорь Клименко взял под личный контроль расследование дела, а Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства одесского общественного деятеля.
Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве активиста Ганула. Также было найдено оружие, которым, вероятно, совершено преступление.
Подробнее о том, кто такой активист Демьян Ганула, и как произошло его убийство - читайте в материале РБК-Украина.
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