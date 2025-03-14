Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Ганула

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел, главе СБУ и исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты убийства активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", - написал Зеленский.

По его словам, десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения.

"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - добавил президент.