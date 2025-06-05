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Зеленский отреагировал на удар по Прилукам, где россияне убили семью пожарного

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 5 июня убили семью начальника пожарной службы в Прилуках. Сегодняшняя атака на Украину - еще одна причина ввести максимальные санкции против РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Глава государства отреагировал на удар по городу Прилуки Черниговской области. Спасательная операция там продолжалась всю ночь.

"Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.

Всего этой ночью РФ использовала против Украины 103 дрона и одну баллистическую ракету. Целями были Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепровская, Херсонская области.

 

Фото: Зеленский прокомментировал обстрел Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", - подчеркнул глава государства.

Зеленский ожидает от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь остановить РФ. Он подчеркнул, что "сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе".

"Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию, - добавил президент.

 

Массированный обстрел Украины

Этой ночью враг выпустил по Украине 103 дрона и атаковал баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО обезвредили 74 дрона. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание в 16 локациях.

Под ударом врага был Харьков. РФ нанесла шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома. По последним данным, пострадали 19 человек, из которых четверо - дети.

Также россияне атаковали дронами Прилуки. Там один из беспилотников попал в дом начальника пожарной службы. Погибли семья пожарного - жена, дочь и ее годовалый сын.

Больше о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

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