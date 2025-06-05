Зеленский отреагировал на удар по Прилукам, где россияне убили семью пожарного
Россияне в ночь на 5 июня убили семью начальника пожарной службы в Прилуках. Сегодняшняя атака на Украину - еще одна причина ввести максимальные санкции против РФ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Глава государства отреагировал на удар по городу Прилуки Черниговской области. Спасательная операция там продолжалась всю ночь.
"Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил президент.
Всего этой ночью РФ использовала против Украины 103 дрона и одну баллистическую ракету. Целями были Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепровская, Херсонская области.
Фото: Зеленский прокомментировал обстрел Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", - подчеркнул глава государства.
Зеленский ожидает от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь остановить РФ. Он подчеркнул, что "сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе".
"Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию, - добавил президент.
Массированный обстрел Украины
Этой ночью враг выпустил по Украине 103 дрона и атаковал баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО обезвредили 74 дрона. По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание в 16 локациях.
Под ударом врага был Харьков. РФ нанесла шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома. По последним данным, пострадали 19 человек, из которых четверо - дети.
Также россияне атаковали дронами Прилуки. Там один из беспилотников попал в дом начальника пожарной службы. Погибли семья пожарного - жена, дочь и ее годовалый сын.
Больше о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.