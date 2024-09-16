Зеленский отреагировал на стрельбу возле Трампа

"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - написал президент.

Стрельба возле Трампа

Вчера, 15 сентября, агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине возле гольф-клуба в котором находился Трамп. После задержания выяснилось, что это гражданин США Райан Уэсли Рут. Между тем Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что российская пропаганда будет использовать тему со стрельбой в качестве кампании против Украины, а также пытаться пускать конспирологические теории относительно "украинского следа".

Вице-президент США, а также кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, в свою очередь, также осудила "политическое насилие" и выразила обеспокоенность по поводу вчерашней ситуации.