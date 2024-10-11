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Зеленский отреагировал на смерть журналистки Рощиной в российском плену

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Гибель журналистки Виктории Рощиной стала ударом для тех, кто ее знал. Сегодня же во вражеском плену остаются еще немало других журналистов, общественных деятелей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель - это настоящий удар. И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации", - написал президент. 

По словам Зеленского, возвращение наших людей домой из плена было главной темой во время встречи с Папой Римским Франциском. В частности он рассчитывает на то, что Святой Престол будет способствовать в этом вопросе. 

Виктория Рощина

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая работала на hromadske, а также писала материалы для других медиа. В 2022-м она получила премию Международного женского медийного фонда за проявленное мужество в журналистике.

После начала полномасштабной войны с Россией Виктория провела 10 дней в плену в Бердянске. В 2023-м она решила вернуться на временно оккупированные территории, отправившись 25 июля из Украины в Польшу. Однако уже 3 августа журналистка исчезла и перестала выходить на связь. Лишь в мае 2024 года появилась новая информация о ее судьбе - Россия признала факт ее задержания.

Вчера же, 11 октября, стало известно о смерти журналистки. Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов, Украина планировала вернуть Рощину домой.

Между тем производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной доквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством.

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Владимир Зеленский