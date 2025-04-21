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Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за смерти Папы Римского. По его словам, Франциск всегда молился за мир Украины и украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twiter президента Украины Владимира Зеленского.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", - написал он.

По словам президента, он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству и молился за мир Украины и украинцев.

"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" - отметил он.

 

Смерть Папы Римского

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Кроме Зеленского, на смерть Франциска уже отреагировали в Белом Доме, свои соболезнования выразили король Карл, президенты Франции, Польши, канцлер Германии, премьер Италии и другие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встречался с Папой Римским в Ватикане в октябре прошлого года. Тогда он подарил понтифику картину о резне в Буче.

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