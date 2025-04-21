Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за смерти Папы Римского. По его словам, Франциск всегда молился за мир Украины и украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twiter президента Украины Владимира Зеленского.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви", - написал он.

По словам президента, он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству и молился за мир Украины и украинцев.

"Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" - отметил он.