Зеленский отреагировал на обстрел Сум: россияне ударили по-зверски

Россияне жестоко обстреляли центр Сум из реактивной артиллерии. Есть погибшие и много раненых, продолжается спасательная операция.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Российские войска нанесли сознательный удар по центру Сум, попав в жилые дома и гражданские объекты. В результате атаки погибли три человека, много раненых, продолжается спасательная операция.
Зеленский назвал обстрел "зверским" и подчеркнул, что один из снарядов РСЗО не разорвался, пробив стену квартиры на девятом этаже. По его словам, это яркое свидетельство желания России продолжать войну.
Глава государства подчеркнул необходимость давления со стороны США, Европы и мирового сообщества, чтобы заставить Кремль прекратить огонь.
"Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора", - заявил Зеленский.
Он поблагодарил международных партнеров за поддержку санкций и военной помощи, которые помогают защищать жизни украинцев.
Российская армия 3 июня осуществила удар по центру Сум. В результате атаки погибли три человека, еще около 20 получили ранения, среди них четверо детей и подросток 17 лет.
Обстрел произошел около 9 утра, когда по городу попали из РСЗО дальнего действия. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение и несколько автомобилей, которые двигались по дороге.
На месте работают спасатели и создан штаб для ликвидации последствий удара. В прокуратуре сообщили, что одна ракета попала в транспортные средства в центре города, другие - по окрестностям.
Ситуация остается напряженной, продолжаются работы по помощи пострадавшим и установлению полного масштаба разрушений.
Подробнее об обстреле Сум в материале РБК-Украина.
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