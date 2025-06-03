Зеленский отреагировал на обстрел Сум: россияне ударили по-зверски

Россияне жестоко обстреляли центр Сум из реактивной артиллерии. Есть погибшие и много раненых, продолжается спасательная операция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Российские войска нанесли сознательный удар по центру Сум, попав в жилые дома и гражданские объекты. В результате атаки погибли три человека, много раненых, продолжается спасательная операция.

Зеленский назвал обстрел "зверским" и подчеркнул, что один из снарядов РСЗО не разорвался, пробив стену квартиры на девятом этаже. По его словам, это яркое свидетельство желания России продолжать войну.

Глава государства подчеркнул необходимость давления со стороны США, Европы и мирового сообщества, чтобы заставить Кремль прекратить огонь.

"Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку санкций и военной помощи, которые помогают защищать жизни украинцев.