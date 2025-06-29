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Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины и гибель пилота F-16

Киев, Воскресенье 29 июня 2025 10:58
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Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины и гибель пилота F-16 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на Украину в ночь на 29 июня. Из-за обстрела есть раненые, среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, почти всю ночь в Украине звучала тревога - в небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "Шахеды", и 60 ракет различных типов.

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где необходимо", - подчеркнул он.

Зеленский также прокомментировал гибель пилота F-16 Максима Устименко, который этой ночью сбил семь воздушных целей.

"Мои соболезнования семье и побратымам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - отметил президент.

По словам Зеленского, Россия только за неделю выпустила по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин давно решил продолжать войну, несмотря на призывы мира.

"Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил Зеленский.

Ночной удар по Украине

В ночь на 29 июня Россия осуществила рекордную по масштабам атаку - по территории Украины выпущено 537 воздушных целей, среди которых 477 дронов-камикадзе и 60 ракет. Большинство из них сбили силы ПВО, однако есть и попадания.

Ударам подверглись Львовская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Также россияне атаковали Смелу, Кременчуг, Запорожье и Николаев.

Во время отражения обстрела трагически погиб украинский пилот F-16 Максим Устименко. Он успел отвести самолет от жилых кварталов, но не смог катапультироваться.

Больше о последствиях ночного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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