Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины и гибель пилота F-16

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на Украину в ночь на 29 июня. Из-за обстрела есть раненые, среди пострадавших ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, почти всю ночь в Украине звучала тревога - в небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "Шахеды", и 60 ракет различных типов.

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где необходимо", - подчеркнул он.

Зеленский также прокомментировал гибель пилота F-16 Максима Устименко, который этой ночью сбил семь воздушных целей.

"Мои соболезнования семье и побратымам. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - отметил президент.



По словам Зеленского, Россия только за неделю выпустила по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин давно решил продолжать войну, несмотря на призывы мира.

"Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил Зеленский.