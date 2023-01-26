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Зеленский об ответе на ракетный удар РФ: Только оружие обезвреживает террористов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня Украина выдержала очередной массированный ракетный удар российских войск. Российскую агрессию может остановить только адекватное оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, который полностью подтверждает все то, о чем мы говорили с партнерами и вчера, и с начала нашего дипломатического марафона. Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет", - заявил он.

Президент подчеркнул, что среди такого оружия: новые санкции против РФ и создание специального трибунала.

"Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим - надо работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов", - добавил Зеленский.

Глава государства поблагодарил партнеров, которые противодействует террору вместе с украинцами.

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый иранский беспилотник, который применяется террористами, - это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами", - добавил он.

Напомним, 26 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. В результате атаки страны-агрессора погибли по меньшей мере 11 человек.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины