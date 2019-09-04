Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня ветував законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

"04.09.2019 повернуто з пропозиціями президента", - зазначено на сторінці закону на сайті ВР.

Станом на зараз текст пропозицій Зеленського до закону на сайті Ради відсутній.

Так, документом визначалося, що покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо і сексуальну активність. При цьому примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій 19 липня підписав даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, 11 липня Рада прийняла в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Нардепи також взяли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там пропонується передбачити згоду засудженого на хімічну кастрацію.

Підкреслимо, вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликало в суспільстві великий резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч. Глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства Даші Лук'яненко є вбивство на сексуальному грунті.