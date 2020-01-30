Зеленський затвердив склад української частини стратегічної ради з Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №30/2020.

Так, на зміну статті 2 указу президента від 11 січня 2012 року № 9 "Питання Української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою" (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 2015 року № 155, від 5 жовтня 2016 року № 431 та від 6 жовтня 2017 року № 308) затверджено новий персональний склад ради.

У склад увійшли:

Володимир Зеленський - президент України, голова української частини ради;

Андрій Богдан - керівник Офісу президента України;

Андрій Єрмак - помічник президента України;

Ігор Жовква - заступник керівника Офісу президента України;

Андрій Загороднюк - міністр оборони України;

Дмитро Кулеба - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський затвердив склад комісії з військово-технічного співробітництва. До складу комісії увійшли 13 представників.

Також раніше РБК-Україна писало, що Зеленський затвердив склад комісії з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя. До складу комісії увійшли 5 представників.