Зеленський затвердив лікування COVID-19 експериментальними препаратами

Президента України Володимир Зеленський продовжив дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року. 19 червня відповідний закон підтримала Верховна рада.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих коронавірусом, і запобігання поширення COVID-19 серед українців.

Закон дозволив лікувати хворих коронавірусом незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів, країн - членів Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Закон, який підписав Зеленський, продовжує застосування цієї практики в Україні до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 1 квітня закон про забезпечення лікування коронавіруса №539-ІХ набрав чинності.

ВР ухвалила закон за основу і в цілому під час позачергового засідання парламенту 30 березня, за нього проголосували 312 парламентаріїв.