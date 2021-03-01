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Зеленський посилив відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки" № 1187-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього лютого 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Зазначається, що зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Також зростають штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

"Документ спрямований на посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підписаний закон дасть змогу здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту природних екосистем від пожеж, підвищить ефективність державного контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості та масштабів пожеж.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, 3 лютого Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3755. В Україні штрафи за порушення пожежної безпеки збільшаться до майже 6 тисяч гривень.

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