Зеленский: Украина хочет, чтобы Латинская Америка присоединилась к формуле мира

"Украина стремится к увеличению поддержки Формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины, ведь пункты Формулы касаются преодоления всех кризисов, вызванных российской агрессией", - сказал президент.

В онлайн-встрече приняли участие:

около 400 студентов,

руководителей учебных заведений,

профессорско-преподавательский состав,

главы иностранных дипломатических представительств.

Президент акцентировал, что все пункты Украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех тех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате агрессии РФ.

"Мы предложили Формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в различных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил необходимость присоединения государств Латинской Америки к санкциям против России, пока не будет достигнута справедливость и пока РФ не прекратит свою агрессию.

Страны Латинской Америки и война в Украине

Отметим, что большинство стран Латинской Америки занимают нейтральную позицию по поводу полномасштабной войны России против Украины. В частности, крупнейшие государства континента - Колумбия, Бразилия, Мексика и Аргентина - отказались предоставлять нашим военным оружие по просьбе США.

К примеру, своей неоднозначной позицией особенно известна Бразилия, президент которой обвинял страны Запада в том, что они поощряют войну, предоставляя Украине оружие. При этом страна продолжает сохранять сотрудничество с Россией.

Сейчас Украина активно пытается привлечь страны Латинской Америки к поддержанию формулы мира, поскольку, как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, такую инициативу должно поддержать как можно больше стран.

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