Президент Володимир Зеленський вимагає розробити програму страхування лікарів від COVID-19. Сьогодні відбулася селекторна нарада щодо ситуації з коронавірусів під його головуванням.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Представники уряду на селекторній нараді відзначили, що 571 мільйон гривень субвенції перерахували в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих з COVID-19.

Зеленський підкреслив, що його турбує високий показник завантаженості ліжок в медичних установах.

"Володимир Зеленський зазначив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим COVID-19, уже направили 3,2 млн гривень. Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу.

Як писало РБК-Україна, Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні і у жовтні.