Зеленський вимагає перевірити дотації одному з провідних агрохолдингів

Фото: Національна рада з питань антикорупційної політики (РБК-Україна)

Президент вважає корупцією виділення дотацій агрохолдингу МХП

Президент Володимир Зеленський доручив антикорупційним органам перевірити доцільність надання дотацій з держбюджету агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Про він сказав на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час засідання президент зробив заяву про існування корупції у розподіленні дотацій виробникам сільськогосподарської продукції.

"Корупція у бюджетній сфері протягом 2017-2018 років: одному з найбільших агрохолдингів України - "Миронівському хлібопродукту" - з держбюджету виділено майже 2,5 мільярди гривень дотацій", - повідомив він.

На думку президента, насправді МХП не потребує підтримки, адже "має надприбутки і щорічно виплачує величезні дивіденди".

"Хотів би звернутись до правоохоронних органів, а давайте перевіримо суму цієї бюджетної допомоги і суму дивідендів і порівняємо. Може і однакові цифри отримаємо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, агрохолдинг Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП) отримував дотації з держбюджету здебільшого на будівництво другої лінії виробництва на Вінницькій птахофабриці.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 липня відбувається засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. Під час наради президент Володимир Зеленський вже заявив про те, що впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 млн доларів.