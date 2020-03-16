Зеленський вимагає переговорів з МВФ і податкових канікул через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський у рамках заходів проти коронавірусу вимагає провести переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також запровадити податкові канікули для бізнесу. Про це він заявив в сьогоднішньому зверненні.

Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

"Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Кабінет міністрів заборонити масові заходи, в яких беруть участь більше 10 осіб, включно з церковними обрядами та церемоніями.

Крім того, президент просить обмежити роботу метрополітенів та усі внутрішні пасажирські перевезення. За його словами, обмеження мають вступити в силу з 12:00 17 березня. При цьому міські пасажирські перевезення зможуть здійснюватися у маршрутних таксі в режимі до 10 осіб та до 20 осіб в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв.