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Зеленский о трагедии в Магдебурге: насилие никогда и нигде не должно побеждать

Украина, Суббота 21 декабря 2024 13:30
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Зеленский о трагедии в Магдебурге: насилие никогда и нигде не должно побеждать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападавшего, который на своем авто въехал в толпу на Рождественской ярмарке в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).

"Шокирующие новости из Германии, где медики борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать", - заявил он.

По словам президента, украинцы молятся за то, чтобы медикам удалось спасти жизни тяжелораненых людей.

"Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападавшего. Мы поддерживаем жителей Магдебурга и всех немцев в этот тяжелый день. Держитесь, дорогие немецкие друзья", - подчеркнул Зеленский.

Трагедия в немецком Магдебурге

В Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке 20 декабря. В результате происшествия много пострадавших.

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.

Сначала сообщалось, что в результате инцидента пострадали 20 человек. Также в СМИ появилась информация о погибших. На данный момент уже известно о 5 погибших и больше 200 пострадавших. Большинство тех, кто был на ярмарке - это семьи с детьми.

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