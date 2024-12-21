Зеленский о трагедии в Магдебурге: насилие никогда и нигде не должно побеждать

Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападавшего, который на своем авто въехал в толпу на Рождественской ярмарке в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х) .

"Шокирующие новости из Германии, где медики борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Насилие никогда и нигде не должно побеждать", - заявил он.

По словам президента, украинцы молятся за то, чтобы медикам удалось спасти жизни тяжелораненых людей.

"Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападавшего. Мы поддерживаем жителей Магдебурга и всех немцев в этот тяжелый день. Держитесь, дорогие немецкие друзья", - подчеркнул Зеленский.