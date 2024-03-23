Зеленский о теракте под Москвой и "вбросы" Путина: подонки пытаются свалить на другого

"Случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что у кремлевских пропагандистов и руководства РФ "всегда одинаковые методы".

"Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", - сказал президент.

Зеленский добавил, что российские оккупанты пришли на территорию нашей страны, где сжигают города, пытают и насилуют людей, и они же пытаются обвинить Украину.

"Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это привлечь в Украину", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что все это "совершенно предсказуемо".

"Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попробует вернуть в пользу своей личной власти. Террористы всегда должны проигрывать, и я благодарю каждого и каждого, кто действительно защищает жизнь!" - подчеркивает Зеленский.

Также президент выразил благодарность всем защитникам, которые сражаются против террора и обороняют Украину.

Теракт в ТЦ под Москвой и лживые "вбросы" Путина

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Сегодня Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

Напомним, российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Следственный комитет РФ утверждает, что у злоумышленников якобы были контакты в Украине и они собирались перейти границу.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отрицает заявления ФСБ и подчеркивает, что российский режим хочет притянуть "украинский след".

Следует добавить, что сегодня россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракта, но затем россМИ заявили, что все задержанные - россияне.

Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировка ИГИЛ. Но Путин и российские пропагандисты не лишатся возможности обвинить Украину.