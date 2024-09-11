Зеленский и Байден вскоре встретятся в Вашингтоне, - Блинкен
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут встречу. Она состоится в Вашингтоне.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.
По словам Блинкена, он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.
Он также анонсировал встречу Байдена и Зеленского.
"Будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", – заявил Блинкен.
План победы Украины
На Форуме "Украина-2024. Независимость" президент объявил, что в сентябре представит план победы Украины Байдену, а также двум кандидатам в президенты США. Он подчеркнул, что это покажет, готовы ли союзники поддержать победу Киева или только сдерживать Путина.
Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил ключевые пункты плана, среди которых операция в Курской области, экономические и политические вопросы.
Напомним, сам Зеленский заявлял, что планирует представить план победы Украины президенту Байдену в сентябре.
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