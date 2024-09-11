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Зеленский и Байден вскоре встретятся в Вашингтоне, - Блинкен

Среда 11 сентября 2024 19:50
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Зеленский и Байден вскоре встретятся в Вашингтоне, - Блинкен Фото: президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут встречу. Она состоится в Вашингтоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.

По словам Блинкена, он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.

Он также анонсировал встречу Байдена и Зеленского.

"Будет встреча наших руководителей в Вашингтоне", – заявил Блинкен.

План победы Украины

На Форуме "Украина-2024. Независимость" президент объявил, что в сентябре представит план победы Украины Байдену, а также двум кандидатам в президенты США. Он подчеркнул, что это покажет, готовы ли союзники поддержать победу Киева или только сдерживать Путина.

Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк выделил ключевые пункты плана, среди которых операция в Курской области, экономические и политические вопросы.

Напомним, сам Зеленский заявлял, что планирует представить план победы Украины президенту Байдену в сентябре.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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