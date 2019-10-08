Зеленський у США зустрічався з Кисліним, - розслідування

Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Як повідомляє видання, у середу, 25 вересня, під час офіційного візиту Зеленського в США, в районі готелю Паркер пройшли дві зустрічі: одна офіційна - безпосередньо в готелі, інша - в сусідньому будинку, в ресторані "Російська чайна".

У першій брав участь сам президент і ще кілька десятків осіб, а друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі. Зеленського на ній представляв голова Офісу президента Андрій Богдан.

Як повідомляє видання, Кислін був присутній в місці проведення першої зустрічі, а також був організатором і учасником другий.

Перша зустріч була відносно публічною. У ній брали участь видатні представники єврейської діаспори США. Друга зустріч проходила у вузькому колі та у конспіративній обстановці. Учасників попросили не робити фотографій.

Джерело зазначив, що "це була просто зустріч з бізнесу, інвестицій із США в Україну і, навпаки, інвестицій українців в нерухомість в США".

"Сем Кислін зводив людей, говорив, тобі треба поговорити з тим-то, а тобі з тим-то, мої пропозиції слід надсилати такого-то людині", - повідомило джерело.

Як повідомляється, уродженця Одеси Сема (Семена) Кисліна ФБР пов'язує з покійним Іваньковим (Япончиком) з Сонцевського ОЗУ і братами Михайлом і Левом Чорними (Ізмайлівська ОЗГ).

Нагадаємо, офіційний візит президента Володимира Зеленського в США відбувся з 23 по 26 вересня. В ході везита Зеленський і Трамп 25 вересня провели першу офіційну зустріч, під час якої, президент України заявив, що Україні потрібна не допомога США, а справжня підтримка.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. За словами українського президента, Він хотів познайомитися з ним, а також привітав з обміну полоненими між Києвом і Москвою, який відбувся 7 вересня.