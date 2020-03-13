Зеленський скликає РНБО через коронавірус

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) проведе засідання стосовно закриття кордонів через загрозу коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомила речник президента Юлія Мендель.

Прес-секретар Зеленського зазначила, що деталі засідання будуть повідомлені по завершенню.

"Так, сьогодні буде засідання РНБО. Деталі засідання будуть повідомлено по завершенню", - повідомила Мендель.

Вона наголосила, що тема засідання - це безпекова ситуація в країні.

Раніше повідомлялось, що Україна вже закрила авіасполучення за двома італійськими напрямки, на черзі - ще два.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

В Італії знаходиться як мінімум один українець, у якого підтверджений діагноз COVID-19. Ще 4 заражених коронавірусом співвітчизники перебувають в Японії.

У зв'язку з цим з 12 березня в Україні ввели арантин. До 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).