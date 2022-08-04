Зеленський знову скликав Ставку верховного головнокомандувача: що розглядали

Під час засідання міністр оборони Олексій Резніков розповів щодо поточного забезпечення українських військ технікою та боєприпасами. Також доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків", - сказав президент.

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.