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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленський знову скликав Ставку верховного головнокомандувача: що розглядали

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 серпня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники проаналізували ситуацію на найгостріших ділянках фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Під час засідання міністр оборони Олексій Резніков розповів щодо поточного забезпечення українських військ технікою та боєприпасами. Також доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків", - сказав президент.

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, на минулому засіданні Ставки учасники обговорили стан забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою, а також перебіг загальної мобілізації.

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Владимир Зеленский