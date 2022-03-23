RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: створено єдиний онлайн-інструмент для координації гуманітарних вантажів

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Тільки за два минулі тижні в нашу державу надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Президента України Володимира Зеленського.

Щоб максимально спростити процес взаємодії з гуманітарною допомогою, створено сайт help.gov.ua.

На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Це - для кожного, хто хоче долучитися. Для всіх, хто може допомогти. В Україні та світі. Щоб допомога йшла постійно, 24 години на добу і сім днів на тиждень.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України