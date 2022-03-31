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Зеленський створив вісім нових військових адміністрацій у Донецькій області

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив вісім нових адміністрацій в Донецькій області. Також цим же документом призначені їх керівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області президент України створив вісім нових адміністрацій:

  • Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району
  • Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району
  • Мар'їнську міську військову адміністрацію Покровського району
  • Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району
  • Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району
  • Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району
  • Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району
  • Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів з 31 березня припиняють своє існування.

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Володимир Зеленський