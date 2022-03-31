Зеленський створив вісім нових військових адміністрацій у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив вісім нових адміністрацій в Донецькій області. Також цим же документом призначені їх керівники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Донецької області президент України створив вісім нових адміністрацій:
У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів з 31 березня припиняють своє існування.
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