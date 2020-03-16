Зеленський створив Координаційну раду щодо боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Указом президента створено Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при президенті, основним завданням якого є моніторинг ситуації і вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавірусу.

Координаційна рада має право:

отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

Раду очолив сам Зеленський, до складу нового органу увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, а також керівники інших силових відомств і представники Офісу президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в ці хвилини в Офісі президента проходить засідання за участю представників Кабінету міністрів. Засідання присвячене заходам з протидії поширенню коронавируса в Україні.