Зеленский о смерти Навального: очевидно, что убит Путиным

Алексей Навальный, который погиб, сегодня, 16 февраля, очевидно, был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", - заявил президент.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.
Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.
Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
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