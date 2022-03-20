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Зеленський - Швейцарії: не віддавайте жодного долара або євро російській військовій машині

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Київ, Неділя 20 березня 2022 02:55
Зеленський - Швейцарії: не віддавайте жодного долара або євро російській військовій машині Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України у виступі подякував Швейцарії за підтримку санкцій проти Росії. За його словами, це означає Дуже багато для російської державної машини й для людей, які звикли, що влада – це гроші та швейцарські банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"Чим більше Росія застосовує терору, тим більше ми знаходимо підтримку у світі. Сьогодні звернувся до народу Швейцарії. Це особлива держава, вона не розштовхує ліктями інших на міжнародній арені, але коли говорить своє слово, його чують абсолютно всі", - зазначив Зеленський. Він також подякував Президенту і народ Швейцарії за підтримку України та закликав швейцарські компанії, які ще не залишили російський ринок, зробили це негайно.

"Щоб не віддавали жодного долара, франка або євро російській військовій машині на вбивства наших людей, щоб всі винні у війні проти нашої держави не могли насолоджуватися життям у Швейцарії", - підкреслив у виступі Президент України.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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